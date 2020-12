Juventus, il regalo di Natale arriva dalla Francia: un bomber pronto a tornare in Serie A (Di venerdì 25 dicembre 2020) La Juventus potrebbe mettere a segno un grande colpo di mercato per l'attacco. Il nome non è esattamente una novità. Si tratta di Mauro Icardi che in queste ore non sta certo ricevendo troppi complimenti dai media francesi.In modo particole Le10Sport ha dedicato un articolo sul 2020 dell'attaccante definendolo "catastrofico". L’argentino in questa prima parte di stagione ha collezionato solo 4 presenze da titolare in Ligue 1, e anche a causa degli infortuni è stato scavalcato nelle gerarchie da Moise Kean. Ecco perché, in ottica delle prossime finestre di calciomercato, il media transalpino rilancia l’ipotesi di un ritorno in Italia, dove la Juventus starebbe continuando a monitorare la sua situazione.L’Inter, ex club di Maurito, aveva fatto inserire una clausola ai tempi del passaggio al Psg per cui, in caso di cessione in Italia entro maggio 2021, il ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 25 dicembre 2020) Lapotrebbe mettere a segno un grande colpo di mercato per l'attacco. Il nome non è esattamente una novità. Si tratta di Mauro Icardi che in queste ore non sta certo ricevendo troppi complimenti dai media francesi.In modo particole Le10Sport ha dedicato un articolo sul 2020 dell'attaccante definendolo "catastrofico". L’argentino in questa prima parte di stagione ha collezionato solo 4 presenze da titolare in Ligue 1, e anche a causa degli infortuni è stato scavalcato nelle gerarchie da Moise Kean. Ecco perché, in ottica delle prossime finestre di calciomercato, il media transalpino rilancia l’ipotesi di un ritorno in Italia, dove lastarebbe continuando a monitorare la sua situazione.L’Inter, ex club di Maurito, aveva fatto inserire una clausola ai tempi del passaggio al Psg per cui, in caso di cessione in Italia entro maggio 2021, il ...

