(Di venerdì 25 dicembre 2020), lavori in corso per il prolungamento deldel talento argentino. Trovare il punto di convergenza tra le parti non pare semplice.Resta in salita la strada per ilcontrattuale dell'attaccante argentino con la maglia bianconera. Come riportato da Sky Sport, il club di Agnelli sta continuando a lavorare per limare le distanze tra domanda e offerta ma il raggiungimento dell’accordo non si preannuncia affatto un traguardo scontato.Genoa-: “Innamorato di questo club.? Dette troppe bugie, ecco tutta la verità”A ciò si aggiunge il momento poco brillante, sia sotto il profilo tecnico sia psicologico, che l’attaccante exsta vivendo e che inevitabilmente inficia la qualità delle sue prestazioni. ...

Mediagol : #Juventus, enigma Dybala: trattativa serrata e complessa per il rinnovo del contratto dell'ex Palermo. I dettagli… - infoitsport : Juventus, 82 milioni di euro ‘buttati’? Enigma Arthur per Pirlo -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus enigma

Mediagol.it

L'altro enigma resta il centrocampo, che non ha mai trovato una sua identità definitiva in un infinito gioco delle coppie e soprattutto senza un campione a fare la differenza. La Juventus non viveva ...LEGGI ANCHE>>>Juventus-Atalanta, le ultime CM.IT sull’infortunio di Arthur The request cannot be completed because you have exceeded your quota. Juventus, Arthur è un rebus: vale 82 milioni di euro?