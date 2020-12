Justin Kluivert | “Alla Roma è cambiato tutto dopo il lockdown”

Leggi su sportface

(Di venerdì 25 dicembre 2020) “Nel mio primo anno ami sono dovuto adattare e sentivo che qualcosa sarebbe potuto accadere nella seconda stagione. Nonostante gli infortuni, le cose stavano andando bene, ho segnato 7 gol e proprio prima della quarantena ne ho fatti due di seguito. Poiilho giocato meno e mi è dispiaciuto“.in un’intervista al sito ufficiale della Red Bull racconta così la decisione di lasciare laper trasferirsi al Lipsia. “Ho pensato che non sarebbe andata così per tutta la stagione.fine c’erano alcuni club interessati a me, tra cui il Lipsia – ha detto il giovane olandese -. Quando sono arrivati, ho subito accettato. Mi sono consultato con mio padre e anche a lui sembrava una buona scelta“. SportFace.