Justice League | in arrivo un nuovo | strepitoso trailer per lo Snyder Cut | assicura Zack Snyder

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Ladista per debuttare un, incredibilesecondo quanto affermato dallo stesso regista. Signori e signore, allacciate le cinture, perché l'ultimodella'sprima del grande debutto su HBO Max sarà davvero incredibile. È questa la promessa diche, parlando ai microfoni di Beyond the(via Comicbook, ha rivelato: "I fan avranno a breve un, quello definitivo. Vi manderà l'hype a mille e vi farà perdere la testa". "E credo che ci sarà solo questoprima del film. ...

Il regista di Justice League ha annunciato l'arrivo del trailer finale della Snyder Cut in vista del debutto in streaming.