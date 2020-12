Junior Bake Off 6: la vincitrice è Anna (Di venerdì 25 dicembre 2020) Anna vince Junior Bake Off 6 E’ l’arcorese Anna la vincitrice della sesta edizione di Junior Bake Off, spin off del famoso talent dolciario di Real Time che quest’anno è stato condotto dalla coppia inedita (ma solo in video) formata dai coniugi Flavio Montrucchio e Alessia Mancini. La bambina ha trionfato nella finale, trasmessa dal canale 31 proprio la sera di Natale, convincendo più degli altri i giudici Ernst Knam e Damiano Carrara e portando a casa il titolo di miglior mini pasticcere d’Italia, un corso di pasticceria con Knam e una fornitura di cioccolato Domori. Con lei sul podio Giulio, nove anni di Monserrato (Cagliari) e Martina, anche lei nove anni, di Morlupo (Roma). Junior Bake Off 6: tutto sulla ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 25 dicembre 2020)vinceOff 6 E’ l’arcoreseladella sesta edizione diOff, spin off del famoso talent dolciario di Real Time che quest’anno è stato condotto dalla coppia inedita (ma solo in video) formata dai coniugi Flavio Montrucchio e Alessia Mancini. La bambina ha trionfato nella finale, trasmessa dal canale 31 proprio la sera di Natale, convincendo più degli altri i giudici Ernst Knam e Damiano Carrara e portando a casa il titolo di miglior mini pasticcere d’Italia, un corso di pasticceria con Knam e una fornitura di cioccolato Domori. Con lei sul podio Giulio, nove anni di Monserrato (Cagliari) e Martina, anche lei nove anni, di Morlupo (Roma).Off 6: tutto sulla ...

