Joan Mirò, indomito spirito creativo (Di venerdì 25 dicembre 2020) Il 25 dicembre del 1983 moriva Joan Mirò i Ferrà. Le sue inconfondibili opere rappresentano una delle vette più alte dell’arte surrealista, eppure mantengono un carattere originale e unico. La varietà dei suoi capolavori spazia dalla ceramica al collage, dall’olio su tela all’incisione. Una produzione vasta, poliedrica e incessante, prova della fervida creatività di questo artista. Dotato di un’innata curiosità, il suo carattere mite quanto appassionato lo ha sempre contraddistinto. Jacques Prévert, suo caro amico, lo definì «Un innocente col sorriso sulle labbra che passeggia nel giardino dei suoi sogni». Joan Mirò, Campo arato, 1924 – Photo credits: cultura.biografieonline.itJoan Mirò, le sperimentazioni Nato a Barcellona nel 1893, inizia a disegnare fin da bambino e si ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 25 dicembre 2020) Il 25 dicembre del 1983 morivai Ferrà. Le sue inconfondibili opere rappresentano una delle vette più alte dell’arte surrealista, eppure mantengono un carattere originale e unico. La varietà dei suoi capolavori spazia dalla ceramica al collage, dall’olio su tela all’incisione. Una produzione vasta, poliedrica e incessante, prova della fervida creatività di questo artista. Dotato di un’innata curiosità, il suo carattere mite quanto appassionato lo ha sempre contraddistinto. Jacques Prévert, suo caro amico, lo definì «Un innocente col sorriso sulle labbra che passeggia nel giardino dei suoi sogni»., Campo arato, 1924 – Photo credits: cultura.biografieonline.it, le sperimentazioni Nato a Barcellona nel 1893, inizia a disegnare fin da bambino e si ...

occhio_notizie : Il 25 dicembre del 1983 ci lasciava Joan Miró #25dicembre #accaddeoggi - NicolaConcilio : RT @giuseppenotarn1: #ricordiamodomani 1983 m. Joan Miró, pittore Non è facile definirlo perché si muove in un personalissimo equilibrio tr… - AndreaMarano11 : RT @giuseppenotarn1: #ricordiamodomani 1983 m. Joan Miró, pittore Non è facile definirlo perché si muove in un personalissimo equilibrio tr… - germanshepard8 : RT @giuseppenotarn1: #ricordiamodomani 1983 m. Joan Miró, pittore Non è facile definirlo perché si muove in un personalissimo equilibrio tr… - amatorosalia1 : RT @giuseppenotarn1: #ricordiamodomani 1983 m. Joan Miró, pittore Non è facile definirlo perché si muove in un personalissimo equilibrio tr… -