James Brown | il padrino del Soul che rivoluzionò la musica

A nome di tutti i colleghi, era considerato "il più infaticabile lavoratore dello spettacolo". Mr. James Joseph Brown è stato uno dei musicisti più rivoluzionari della storia. La sua influenza nel mondo della musica si estende al gospel, il rhythm and blues ma anche il Soul, funk e addirittura rap e disco. Tra gli artisti che maggiormente sono stati ispirati da "Mr. Dynamite" ci sono Prince, Mick Jagger ma soprattutto Michael Jackson, considerato il suo successore. Basta nominare "I Feel Good" o "Sex Machine" per capire l'impatto che la sua musica ha avuto sulla contemporaneità. Le sue canzoni sono state le più campionate nella storia della musica, soprattutto durante l'evoluzione dell'hip-hop, che attinse a piene mani dai ritmi sincopati di "Mr. Dynamite".

Dopo James Brown la musica non fu più la stessa. A diciott'anni dalla sua scomparsa, ripercorriamo la carriera del Padrino del Soul.

Dopo James Brown la musica non fu più la stessa. A diciott'anni dalla sua scomparsa, ripercorriamo la carriera del Padrino del Soul.