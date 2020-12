Isabella Ferrari in tailleur per lanciare il suo augurio speciale – FOTO

(Di venerdì 25 dicembre 2020)super elegante per mandare gli auguri di Buon Natale sul web: è semplicemente meravigliosa ed i follower gradiscono molto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@real)è sicuramente un simbolo del cinema italiano: elegante e sensuale, posta alcunesui social che sono molto L'articolo proviene da YesLife.it.

__davidxx__ : l’unico regalo di natale che voglio è una seduta dal colorista di isabella ferrari - macerieprime : Pescando dalla filmografia italiana di Netflix ieri ho visto Un giorno perfetto e mi è piaciuto riscoprire un lato… - poseplastiche_ : voglio provare a replicare la torta di arance e mandorle di Isabella Ferrari -

Ultime Notizie dalla rete : Isabella Ferrari

elle.com

Che un jumper a tema natalizio sia in grado di darci un infuso di gioia allo zenzero lo sa bene Isabella Ferrari, soprattutto se il maglione in questione segue e interpreta le tendenze moda Inverno ...Isabella Ferrari, 53 anni, insegnante di inglese, aveva lanciato l’iniziativa durante il lockdown per tenere uniti gli studenti. Ora è diventato un rito con cui esorcizzare il dramma e ritrovare la le ...