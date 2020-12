In Uk test su farmaco che garantirebbe immunità da Covid per 6-12 mesi (Di venerdì 25 dicembre 2020) Un farmaco per evitare che un soggetto sia contagiato dal coronavirus e sviluppi la malattia. Questo l’obiettivo di una sperimentazione avviata in Gran Bretagna, di cui dà notizia il Guardian. La terapia con anticorpi potrebbe garantire un’immunità di 6-12 mesi contro la malattia e potrebbe essere somministrata come trattamento di emergenza a pazienti ricoverati in ospedale e a ospiti delle case di cura. In questo modo si eviterebbe la nascita di focolai con il coinvolgimento di soggetti fragili. Il farmaco potrebbe essere somministrato anche a persone che vivono in famiglie nelle quali qualcuno ha contratto il virus. La professoressa Catherine Houlihan, virologa presso l’University College London Hospitals NHS Trust (UCLH), sta conducendo lo studio battezzato Storm Chaser. “Se riuscissimo a dimostrare che questo ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 25 dicembre 2020) Unper evitare che un soggetto sia contagiato dal coronavirus e sviluppi la malattia. Questo l’obiettivo di una sperimentazione avviata in Gran Bretagna, di cui dà notizia il Guardian. La terapia con anticorpi potrebbe garantire un’di 6-12contro la malattia e potrebbe essere somministrata come trattamento di emergenza a pazienti ricoverati in ospedale e a ospiti delle case di cura. In questo modo si eviterebbe la nascita di focolai con il coinvolgimento di soggetti fragili. Ilpotrebbe essere somministrato anche a persone che vivono in famiglie nelle quali qualcuno ha contratto il virus. La professoressa Catherine Houlihan, virologa presso l’University College London Hospitals NHS Trust (UCLH), sta conducendo lo studio battezzato Storm Chaser. “Se riuscissimo a dimostrare che questo ...

Corriere : Covid, al via test su un farmaco che garantirebbe immunità immediata - Adnkronos : #Covid, test farmaco Gb: 'Per evitare infezione per 6-12 mesi' - CavallaroFranco : Covid, al via test su un farmaco che garantirebbe immunità immediata - Italia_Notizie : Covid, al via test su un farmaco che garantirebbe immunità immediata - codeghino10 : RT @Corriere: Covid, al via test su un farmaco che garantirebbe immunità immediata -

Ultime Notizie dalla rete : test farmaco Covid, test farmaco Gb: "Per evitare infezione per 6-12 mesi" Adnkronos In Uk test su farmaco che garantirebbe immunità da Covid per 6-12 mesi

Un farmaco per evitare che un soggetto sia contagiato dal coronavirus e sviluppi la malattia. Questo l’obiettivo di una sperimentazione avviata in Gran Bretagna, di cui dà notizia il Guardian. La tera ...

Covid, al via test su un farmaco che garantirebbe immunità immediata

Gli scienziati britannici hanno avviato i test su un anticorpo monoclonale in grado di impedire al virus Sars-CoV-2 di innescare il Covid: potrebbe essere utilizzato su soggetti a rischio ...

Un farmaco per evitare che un soggetto sia contagiato dal coronavirus e sviluppi la malattia. Questo l’obiettivo di una sperimentazione avviata in Gran Bretagna, di cui dà notizia il Guardian. La tera ...Gli scienziati britannici hanno avviato i test su un anticorpo monoclonale in grado di impedire al virus Sars-CoV-2 di innescare il Covid: potrebbe essere utilizzato su soggetti a rischio ...