In Italia arriva il vaccino, il numero di morti per Covid-19 è sempre alto (Di venerdì 25 dicembre 2020) Nelle ultime 24 ore, in Italia, si sono registrati 19.037 (ieri 18.040) nuovi casi a fronte di 152.334 (ieri 193.777) tamponi effettuati; mentre è sempre alto il numero dei decessi anche se lievemente inferiore a quello di ieri: 459 contro 505 di giovedì, cifre che portano a un totale dall'inizio dell'emergenza di 71.359 persone che hanno perso la vita. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute sull'emergenza coronavirus. Il tasso di positività sale al 12,49%, oltre tre punti in più rispetto a ieri quando era al 9,3%. Scende invece il numero degli attualmente positivi che sono 579.886, in calo di 13.746 unità rispetto a ieri.Le persone che hanno contratto l'infezione in totale sono 2.028.354. Aumentano i dimessi/guariti odierni che sono 32.324, per un totale di 1.377.109 ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 25 dicembre 2020) Nelle ultime 24 ore, in, si sono registrati 19.037 (ieri 18.040) nuovi casi a fronte di 152.334 (ieri 193.777) tamponi effettuati; mentre èildei decessi anche se lievemente inferiore a quello di ieri: 459 contro 505 di giovedì, cifre che portano a un totale dall'inizio dell'emergenza di 71.359 persone che hanno perso la vita. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute sull'emergenza coronavirus. Il tasso di positività sale al 12,49%, oltre tre punti in più rispetto a ieri quando era al 9,3%. Scende invece ildegli attualmente positivi che sono 579.886, in calo di 13.746 unità rispetto a ieri.Le persone che hanno contratto l'infezione in totale sono 2.028.354. Aumentano i dimessi/guariti odierni che sono 32.324, per un totale di 1.377.109 ...

