Il Volo, da Ti lascio una canzone ad oggi: spunta la foto del passato, erano davvero piccoli (Di venerdì 25 dicembre 2020) Ricordate com'erano Piero, Ignazio e Gianluca da adolescenti, quando li abbiamo conosciuti? Guardate com'erano i giovani del trio Il Volo da piccoli… Il trio di tenori dal 2009 ad oggi hanno letteralmente conquistato il mondo con la loro voce. Due tenori ed un baritono: Piero, Ignazio e Gianluca sono in ordine classe '93, '94 e L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Ultime Notizie dalla rete : Volo lascio Il Volo, da Ti lascio una canzone ad oggi: spunta la foto del passato, erano davvero piccoli SoloGossip.it Il Volo, da Ti lascio una canzone ad oggi: spunta la foto del passato, erano davvero piccoli

In quell’anno Gianluca Ginoble vinse “Ti lascio una canzone”, il programma all’epoca condotto da Antonella Clerici. Finalisti con lui, Piero Barone e Ignazio Boschetto che, poi, sarebbero stati ...

Ignazio Boschetto, Il Volo/ Pronto per una carriera da solista di sicuro successo?

Ignazio Boschetto, Il Volo, questa sera in onda su Rai1 per il Concerto di Natale ... Ignazio Boschetto e i suoi si sono ritrovati insieme grazie alla loro partecipazione a Ti Lascio una canzone, il ...

