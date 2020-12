Il vaccino Pfizer contro il Covid è arrivato in Italia: il furgone con le prime dosi verso lo Spallanzani (Di venerdì 25 dicembre 2020) I vaccini anti-Covid stanno arrivando. Il furgone con le prime dosi ha da poco passato la frontiera del Brennero. Proviene dal Belgio e proseguirà il suo viaggio, scortato dai carabinieri, verso l’Istituto Spallanzani di Roma. Al suo interno ci sono le prime 9.750 dosi del vaccini di Pfzer-Biontech in attesa che cominci la campagna di vaccinazione a partire dal 27 dicembre, uno dei V-Day europei. La distribuzione Alle prime migliaia di dosi dovrebbero aggiungersi altre 450 mila nella settimana che inizia il 28 dicembre, che verranno portate nei 300 punti di somministrazione. In totale del lotto dei 200 milioni di vaccini acquistati dall’Unione europea, in Italia dovrebbero arrivare 27 ... Leggi su open.online (Di venerdì 25 dicembre 2020) I vaccini anti-stanno arrivando. Ilcon leha da poco passato la frontiera del Brennero. Proviene dal Belgio e proseguirà il suo viaggio, scortato dai carabinieri,l’Istitutodi Roma. Al suo interno ci sono le9.750del vaccini di Pfzer-Biontech in attesa che cominci la campagna di vaccinazione a partire dal 27 dicembre, uno dei V-Day europei. La distribuzione Allemigliaia didovrebbero aggiungersi altre 450 mila nella settimana che inizia il 28 dicembre, che verranno portate nei 300 punti di somministrazione. In totale del lotto dei 200 milioni di vaccini acquistati dall’Unione europea, indovrebbero arrivare 27 ...

rtl1025 : ?? È arrivato poco fa alla frontiera del Brennero, proveniente dal Belgio, il furgone con le prime 9.750 dosi del… - fabiochiusi : Repubblica scrive oggi un pezzo in cui lascia intendere (in prima) che il vaccino si 'spaccia' sul 'dark web': 'Pot… - Radio1Rai : ??#Vaccino. È arrivato poco fa alla frontiera del Brennero, proveniente dal Belgio, il furgone con le prime 9.750 do… - PonytaEle : RT @ImolaOggi: Vaccino Pfizer, bisognerà firmare un modulo di consenso informato, dichiarando di aver compreso i benefici ed i rischi della… - VIBOANTONIO2 : RT @repubblica: Vaccino, arrivato in Italia il primo furgone con le fiale del Pfizer-Biontech [aggiornamento delle 10:45] -