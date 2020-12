Il vaccino è arrivato in Italia Ecco come verrà distribuito (Di venerdì 25 dicembre 2020) Francesca Galici Iniziato il percorso del vaccino Pfizer-Biontech in Italia: il giorno di Natale ha varcato la frontiera del Brennero e il 27 dicembre sarà V-day europeo Alle 9.30 del 25 dicembre, il camion contenente le prime 9.750 dosi del vaccino anti-Covid di Pfizer-Biontech ha varcato la frontiera del Brennero: dal Belgio, l'automezzo scortato da una colonna di carabinieri, si sta dirigendo verso l'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma. È iniziato così il lungo viaggio dell'Italia verso la vaccinazione, volontaria e gratuita, come sottolineato da Domenico Arcuri. nodo 1912265 La parte della logistica e dello stoccaggio è quella più complicata peril vaccino Pfizer-Biontech, che necessita di temperature molto basse per la sua conservazione. La casa farmaceutica ha ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 25 dicembre 2020) Francesca Galici Iniziato il percorso delPfizer-Biontech in: il giorno di Natale ha varcato la frontiera del Brennero e il 27 dicembre sarà V-day europeo Alle 9.30 del 25 dicembre, il camion contenente le prime 9.750 dosi delanti-Covid di Pfizer-Biontech ha varcato la frontiera del Brennero: dal Belgio, l'automezzo scortato da una colonna di carabinieri, si sta dirigendo verso l'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma. È iniziato così il lungo viaggio dell'verso la vaccinazione, volontaria e gratuita,sottolineato da Domenico Arcuri. nodo 1912265 La parte della logistica e dello stoccaggio è quella più complicata perilPfizer-Biontech, che necessita di temperature molto basse per la sua conservazione. La casa farmaceutica ha ...

