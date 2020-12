Il vaccino anticovid è a Roma (Di venerdì 25 dicembre 2020) AGI - È arrivato a Roma il furgone munito di cella frigorifero che porta dal Belgio le prime 9.750 dosi del vaccino anti Covid della Pfizer-Biontech destinate all'Italia. Il furgone è ora in sosta nella caserma 'Salvo D'Acquisto' dei carabinieri, a Tor di Quinto, e domani mattina raggiungerà l'ospedale Spallanzani, dove avverrà la consegna. Il furgone ha viaggiato scortato dalla frontiera del Brennero a Roma, preso in consegna da pattuglie della Polstrada e dei carabinieri. Leggi su agi (Di venerdì 25 dicembre 2020) AGI - È arrivato ail furgone munito di cella frigorifero che porta dal Belgio le prime 9.750 dosi delanti Covid della Pfizer-Biontech destinate all'Italia. Il furgone è ora in sosta nella caserma 'Salvo D'Acquisto' dei carabinieri, a Tor di Quinto, e domani mattina raggiungerà l'ospedale Spallanzani, dove avverrà la consegna. Il furgone ha viaggiato scortato dalla frontiera del Brennero a, preso in consegna da pattuglie della Polstrada e dei carabinieri.

Il principe ereditario dell'Arabia Saudita Mohammed bin Salman ha ricevuto la sua prima dose di vaccino contro il coronavirus, come parte del piano nazionale di inoculazione attuato dal Ministero ...

Arrivato a Roma il furgone con le prime dosi del vaccino anti-Covid

Il furgone contenente le prime 9.750 dosi del vaccino anti-Covid di Pfizer-Biontech destinate all'Italia, proveniente dal Belgio, è arrivato in serata alla caserma di Tor di Quinto a Roma, scortato da ...

Il principe ereditario dell'Arabia Saudita Mohammed bin Salman ha ricevuto la sua prima dose di vaccino contro il coronavirus, come parte del piano nazionale di inoculazione attuato dal Ministero ...