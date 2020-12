Il vaccino anti Covid è in Italia E Grillo fa l' ironico | Siringata

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Serena Pizzi I furgoni della Pfizer sono arrivati a Roma scortati dai carabinieri. Ma il comico fa battutacce che fanno ridere solo lui A Natale - dicono - si è tutti più buoni. Che questo Natale sia stato diverso per tutti, non è una novità. E non è nemmeno una novità che politici, personaggi pubblici etc non si risparmino mai dalle figuracce e il "più buoni" vada a farsi benedire. Se all'inizio della pandemia un po' tutti si sono trasformati in espertissimi virologi che parlavano di una "banale influenza" (per poi ricredersi), ora il-19 è "acqua passata" e ilè il fulcro di ogni discorso. Piccola premessa: ogni persona è assolutamente libera di esprimere il proprio parere, impressioni e opinioni. Ma chi ricopre un ruolo o ha anche solo una minima influenza sui cittadini deve prestare maggiore attenzione a ciò che dice. ...