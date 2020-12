Il Signore Degli Anelli Il Ritorno Del Re – Recensione Film (Di venerdì 25 dicembre 2020) “Il Signore Degli Anelli Il Ritorno Del Re” è probabilmente uno dei kolossal più famosi della storia del cinema. Diretto da Peter Jackson e girato interamente in Nuova Zelanda, tra meravigliosi paesaggi naturali e molti set costruiti ad hoc, il Film è la trasposizione cinematografica dell’omonimo libro di J. R. R. Tolkien. L’opera è il terzo ed ultimo capitolo di una trilogia, ma è come se le tre opere costituissero un’opera unica, come una sorta di “serie TV cinematografica”. I Film sono stati girati infatti in un’unica soluzione e pubblicati in tre anni consecutivi: un progetto ambizioso e molto costoso, ma che ha ottenuto un incasso complessivo di 3 miliardi di dollari al botteghino. Il cast include moltissimi attori e comparse, tra cui: Elijah Wood, Orlando Bloom, Viggo Mortensen, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 25 dicembre 2020) “IlIlDel Re” è probabilmente uno dei kolossal più famosi della storia del cinema. Diretto da Peter Jackson e girato interamente in Nuova Zelanda, tra meravigliosi paesaggi naturali e molti set costruiti ad hoc, ilè la trasposizione cinematografica dell’omonimo libro di J. R. R. Tolkien. L’opera è il terzo ed ultimo capitolo di una trilogia, ma è come se le tre opere costituissero un’opera unica, come una sorta di “serie TV cinematografica”. Isono stati girati infatti in un’unica soluzione e pubblicati in tre anni consecutivi: un progetto ambizioso e molto costoso, ma che ha ottenuto un incasso complessivo di 3 miliardi di dollari al botteghino. Il cast include moltissimi attori e comparse, tra cui: Elijah Wood, Orlando Bloom, Viggo Mortensen, ...

