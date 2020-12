Il regalo di Natalia Paragoni manda in crisi Andrea Zelletta | che significa?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Doveva essere un pomeriggio all’insegna dei doni natalizi quello passato dai concorrenti del Grande Fratello VIP 5. Ma perilricevuto da parte diè diventato un vero e proprio incubo. Da temponon sente la sua, per lui non è arrivato neppure un video da parte della sua fidanzata per Natale. Si aspettava di ricevere quindi uned effettivamente il dono è arrivato, ma non era quello che si aspettava.( anche se il biglietto non era firmato) hato uncriptico adche sta ancora cercando di interpretarlo.ha ricevuto una boccetta con del profumo ...