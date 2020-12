Il regalo di Natale a tema Covid di Papa Francesco ai senzatetto (Di venerdì 25 dicembre 2020) Un Natale all’insegna della solidarietà. Questo è quanto ha annunciato Papa Francesco che è subito passato ai fatti con un regalo a tema Covid. La pandemia globale da Coronavirus ci… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 25 dicembre 2020) Unall’insegna della solidarietà. Questo è quanto ha annunciatoche è subito passato ai fatti con un. La pandemia globale da Coronavirus ci… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it.

repubblica : Coronavirus, il regalo di Natale di Papa Francesco: diecimila tamponi per i poveri di Roma - DalotDiogo : Cuore rossonero 3?? Il più bel regalo di Natale per i nostri tifosi. Grande Milan! ??? #MilanLazio #ForzaMilan - LegaSalvini : IL REGALO DI NATALE CHE VORREBBERO GLI ITALIANI? ANDATE A CASA! - _tini_lodo : RT @Lucaargentero: Questo è quello che chiamo “regalo di Natale”... Buon Natale a tutti voi, vi auguro di essere circondati d’amore. ?? htt… - mezzosangue08 : Lettera a Sonia 'cara Sonia, come regalo di Natale abbiamo chiesto la tua squalifica, ma babbo Natale non ci ha acc… -