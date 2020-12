"Il presepe rifiutato?" Come stanno le cose ?E spuntano gli insulti (Di venerdì 25 dicembre 2020) Gabriele Laganà L’assessore al Turismo della Lombardia, Lara Magoni, nel mirino di haters per la decisione di esporre a Bergamo invece che a Milano il presepe donato dalla Campania. Dietro la scelta motivazioni burocratiche Non è vero che a Natale siamo tutti più buoni. Ne sa qualcosa Lara Magoni, ex campionessa di sci e assessore al Turismo della Lombardia, che nelle ultime ore è stata bersaglio di pesanti insulti e di minacce di morte per un presepe, tra l’altro simbolo di pace e di gioia. Un vero e proprio paradosso visto il messaggio che la rappresentazione della Natività dovrebbe diffondere. Il tutto è nato da una notizia, poi smentita, del rifiuto della Lombardia di ospitare a Milano il presepe, opera dei maestri pastorai Buonincontro di San Gregorio Armeno, offerto dalla Regione Campania ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 25 dicembre 2020) Gabriele Laganà L’assessore al Turismo della Lombardia, Lara Magoni, nel mirino di haters per la decisione di esporre a Bergamo invece che a Milano ildonato dalla Campania. Dietro la scelta motivazioni burocratiche Non è vero che a Natale siamo tutti più buoni. Ne sa qualcosa Lara Magoni, ex campionessa di sci e assessore al Turismo della Lombardia, che nelle ultime ore è stata bersaglio di pesantie di minacce di morte per un, tra l’altro simbolo di pace e di gioia. Un vero e proprio paradosso visto il messaggio che la rappresentazione della Natività dovrebbe diffondere. Il tutto è nato da una notizia, poi smentita, del rifiuto della Lombardia di ospitare a Milano il, opera dei maestri pastorai Buonincontro di San Gregorio Armeno, offerto dalla Regione Campania ...

