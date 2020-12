Il Patriota la trama del film stasera su Rai Movie sabato 26 dicembre

Leggi su dituttounpop

(Di sabato 26 dicembre 2020) Il, ilcon Mel Gibson in ondasu Rai26, cast e Trailer Su Raisi torna indietro nel tempo, al 1776, anno in cui è ambientato Il, uncon Mel Gibson che andrà in onda2 maggio 2020. Ilè diretto dal regista Roland Emmerich e nel cast c’è anche Heath Ledger. Uscito nel 2000, ilha incassato 2115,2 milioni di dollari in tutto il mondo. Ecco un trailer in italiano: Lade Il, in ondasu RaiIlracconta la storia di Benjamin Martin, un agricoltore ed ex-veterano che ...