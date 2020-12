IL PARADISO DELLE SIGNORE 5 | anticipazioni di lunedì 4 gennaio 2021

Leggi su tvsoap

(Di venerdì 25 dicembre 2020)puntata de Il5 di: Federico (Alessandro Fella) intende andarsene presto dalla casa di Luciano (Giorgio Lupano), in modo che quest’ultimo e Clelia (Enrica Pintore) possano pensare all’inizio di una convivenza. Il ragazzo, comunque, non ha ancora perdonato completamente Silvia (Marta Richeldi) nonostante il Natale passato insieme a lei… Il fatto che a casa Conti vivano Beatrice (Caterina Bertone) e i suoi figli non piace ad Adelaide (Vanessa Gravina), che con la cognata di Vittorio (Alessandro Tersigni) ha un aspro confronto… Alsi prepara l’Epifania, ma occhio a quello che succede in magazzino… Carletto (Dylan Interlenghi) e Serena (Giulia Patrignani), che devono occuparsi ...