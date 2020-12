Il Papa: "Ora vaccino per tutti Il male non avrà l'ultima parola" (Di venerdì 25 dicembre 2020) Cristo ci rende tutti fratelli, non contano le diversità culturali. Lo ha detto Papa Francesco nel messaggio per il Natale. “Grazie a questo Bambino, tutti possiamo chiamarci ed essere realmente fratelli: di ogni continente, di qualsiasi lingua e cultura, con le nostre identità e diversità, eppure tutti fratelli e sorelle”, sono state le sue parole, “In questo momento storico, segnato dalla crisi ecologica e da gravi squilibri economici e sociali, aggravati dalla pandemia del coronavirus, abbiamo più che mai bisogno di fraternità. E Dio ce la offre donandoci il suo Figlio Gesù: non una fraternità fatta di belle parole, di ideali astratti, di vaghi sentimenti… No. Una fraternità basata sull’amore reale, capace di incontrare l’altro diverso da me, di con-patire le sue sofferenze, di avvicinarsi e prendersene cura ... Leggi su affaritaliani (Di venerdì 25 dicembre 2020) Cristo ci rendefratelli, non contano le diversità culturali. Lo ha dettoFrancesco nel messaggio per il Natale. “Grazie a questo Bambino,possiamo chiamarci ed essere realmente fratelli: di ogni continente, di qualsiasi lingua e cultura, con le nostre identità e diversità, eppurefratelli e sorelle”, sono state le sue parole, “In questo momento storico, segnato dalla crisi ecologica e da gravi squilibri economici e sociali, aggravati dalla pandemia del coronavirus, abbiamo più che mai bisogno di fraternità. E Dio ce la offre donandoci il suo Figlio Gesù: non una fraternità fatta di belle parole, di ideali astratti, di vaghi sentimenti… No. Una fraternità basata sull’amore reale, capace di incontrare l’altro diverso da me, di con-patire le sue sofferenze, di avvicinarsi e prendersene cura ...

Affaritaliani : Papa Francesco: 'Ora vaccino per tutti. Il male non avrà l'ultima parola' - Affaritaliani : Il Papa: 'Ora vaccino per tutti Il male non avrà l'ultima parola' - TelevideoRai101 : Papa:ora più che mai,bisogno fraternità - Gworldmywrld : Ieri mamma ha raccontato che da piccola volevo scappare di casa e che lei mi aveva dato una busta e mi aveva detto… - monpetithar : @arvthaz papà bimbo di sign of the times e golden ora lo costringo -