"Vaccini per tutti, specialmente per i più vulnerabili e bisognosi, loro al primo posto". Lo ha chiesto Papa Francesco, rivolgendosi ai governanti, nel messaggio di Natale. "Non possiamo lasciare che ci chiudiamo nei nazionalismi, nell'individualismo", ha spiegato, che rischia di "renderci indifferenti" sulla base delle "leggi del mercato e dei brevetti che sono poste al di sopra delle leggi dell'amore". Bergoglio ha aggiunto che "siamo tutti sulla stessa barca. Ogni persona è un mio fratello. In ciascuno vedo riflesso il volto di Dio e in quanti soffrono scorgo il Signore che chiede il mio aiuto. Lo vedo nel malato, nel povero, nel disoccupato, nell'emarginato, nel migrante e nel ...

Ultime Notizie dalla rete : Papa governanti Il Papa ai governanti: "Vaccino per tutti, siamo tutti sulla stessa barca" L'HuffPost Coronavirus, il Papa: “Garantire l’accesso ai vaccini per tutti e per i più vulnerabili”

CITTA’ DEL VATICANO – “Gesù ‘ è nato per noi: un noi senza confini, senza privilegi né esclusioni“. Solennità del Natale in tempo di pandemia. Bergoglio, prima di impartire la benedizione ‘Urbi et Orb ...

Papa, appello per Natale: vaccini gratis per tutti, soprattutto per gli ultimi del mondo

«Prego tutti i governi e le imprese di mettere a disposizione ... che il virus dell’individualismo». Lo ha detto Papa Francesco, a braccio, nel messaggio natalizio prima della benedizione ...

