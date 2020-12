Il Padrino, parte III: nella coscienza sporca di Michael Corleone (Di venerdì 25 dicembre 2020) Con Il Padrino, parte III, nel 1990 Francis Ford Coppola chiudeva la tenebrosa saga dei Corleone con un film tragico e crepuscolare, suggellato da un epilogo straordinario. Le lacrime che si affacciano negli occhi di Michael Corleone, durante questo doloroso monologo; la voce bassa, poco più di un sussurro, mentre si rivolge alla salma del suo amico d'infanzia, nel vano tentativo di aggrapparsi a un barlume di quiete. L'erede di don Vito, animato da una determinazione incrollabile e feroce, ora è un uomo fragile e insicuro, incapace di trovare ristoro dall'angoscia che lo attanaglia. Tanto più che, ne Il Padrino, parte III, la morte sembra gravare costantemente su di lui: una presenza ricorrente e inesorabile, che Michael avverte sempre più prossima. In ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 25 dicembre 2020) Con IlIII, nel 1990 Francis Ford Coppola chiudeva la tenebrosa saga deicon un film tragico e crepuscolare, suggellato da un epilogo straordinario. Le lacrime che si affacciano negli occhi di, durante questo doloroso monologo; la voce bassa, poco più di un sussurro, mentre si rivolge alla salma del suo amico d'infanzia, nel vano tentativo di aggrapparsi a un barlume di quiete. L'erede di don Vito, animato da una determinazione incrollabile e feroce, ora è un uomo fragile e insicuro, incapace di trovare ristoro dall'angoscia che lo attanaglia. Tanto più che, ne IlIII, la morte sembra gravare costantemente su di lui: una presenza ricorrente e inesorabile, cheavverte sempre più prossima. In ...

