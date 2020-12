Il mondo del calcio piange Maksim Tsygalko: aveva 37 anni, era il più forte calciatore di Football Manager (Di venerdì 25 dicembre 2020) Un nuovo lutto legato al mondo del calcio, è morto Maksim Tsygalko ed era considerato l’attaccante più forte con il gioco virtuale Championship Manager. aveva 37 anni ed è deceduto nel giorno di Natale per cause ancora da accertare. Il vero cognome era Cyhalka. Chi era Maksim Tsygalko Maksim Tsygalko ha giocato dal 2001 al 2006 nella Dinamo Minsk, per poi passare al Naftan, nel 2009 è stato costretto a concludere la carriera a causa di problemi fisici. E’ stato protagonista con il gioco virtuale mettendo a segno un numero incredibile di gol, tanto da superare calciatori del calibro di Cristiano Ronaldo e Leo Messi. Tutti i giocatori lo volevano nella propria rosa, riusciva a mettere a ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 25 dicembre 2020) Un nuovo lutto legato aldel, è mortoed era considerato l’attaccante piùcon il gioco virtuale Championship37ed è deceduto nel giorno di Natale per cause ancora da accertare. Il vero cognome era Cyhalka. Chi eraha giocato dal 2001 al 2006 nella Dinamo Minsk, per poi passare al Naftan, nel 2009 è stato costretto a concludere la carriera a causa di problemi fisici. E’ stato protagonista con il gioco virtuale mettendo a segno un numero incredibile di gol, tanto da superare calciatori del calibro di Cristiano Ronaldo e Leo Messi. Tutti i giocatori lo volevano nella propria rosa, riusciva a mettere a ...

RealPiccinini : Ammiro Gennaro Gattuso come uomo e come allenatore. Da stasera ancora di più. Se ci fossero più persone come lui il… - sscnapoli : Buon Natale a mio figlio Edoardo nel suo ruolo di Vice Presidente. Un buon Natale poi a tutti i tifosi e simpatizza… - UffiziGalleries : È tutto pronto per stanotte! Un dettaglio della Natività di #Gesù di Simone dei Crocifissi della seconda metà del T… - GianTressoldi : RT @GeMa7799: IL DISASTRO DI GIUSEPPE CONTE FA IL GIRO DEL MONDO Italia ridotta alla fame, solo fame e negozi chiusi Il reportage choc del… - spjmringday : sorride con gli occhi più belli del mondo ?? -

Ultime Notizie dalla rete : mondo del Lutto nel mondo del ciclismo. E' morto Serafino Gronchi noto imprenditore LA NAZIONE Regno Unito, il coro di medici e infermieri canta a Natale

Il coro del Lewisham e Greenwich NHS, composto da medici e infermieri, ha accompagnato il discorso di Natale della Regina Elisabetta. Le parole della monarca 94enne sono state seguite da milioni ...

Dalla basilica di Santa Maria in Trastevere al mondo intero, il Natale di Sant'Egidio è una festa d'amore che dice a tutti "Non siete più soli"

Un Natale speciale, che è partito dalla navata centrale di Santa Maria in Trastevere, a Roma, per abbracciare tutto il mondo. Nel cuore di una pandemia ancora dura da vincere la Comunità di Sant’Egidi ...

Il coro del Lewisham e Greenwich NHS, composto da medici e infermieri, ha accompagnato il discorso di Natale della Regina Elisabetta. Le parole della monarca 94enne sono state seguite da milioni ...Un Natale speciale, che è partito dalla navata centrale di Santa Maria in Trastevere, a Roma, per abbracciare tutto il mondo. Nel cuore di una pandemia ancora dura da vincere la Comunità di Sant’Egidi ...