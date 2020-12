Il look del giorno, con gli stivali rossi 80s (Di venerdì 25 dicembre 2020) La soluzione per ottenere in un attimo un look festivo comodo e da giorno? Gli stivali alti scamosciati, rossi e in stile anni ’80 come quelli di Alberta Ferretti. Gli stivali alti in velluto rosso nella sfilata autunno inverno 2020/2021 di Alberta Ferretti. Gli stivali rossi, come si portano In tempi di feste natalizie a distanza il look diventa ancora più importante per sentirsi in un giorno speciale. E non sarà difficile grazie ai diktat che ci arrivano dalle passerelle di stagione, che propongono silhouettes, cromie, texture e accostamenti in puro stile Eighties. Volumi extra, stratificazioni di ruches baroccheggianti e tonalità vivissime si ritrovano nello stesso outfit in perfetto equilibrio contemporaneo come visto nella ... Leggi su iodonna (Di venerdì 25 dicembre 2020) La soluzione per ottenere in un attimo unfestivo comodo e da? Glialti scamosciati,e in stile anni ’80 come quelli di Alberta Ferretti. Glialti in velluto rosso nella sfilata autunno inverno 2020/2021 di Alberta Ferretti. Gli, come si portano In tempi di feste natalizie a distanza ildiventa ancora più importante per sentirsi in unspeciale. E non sarà difficile grazie ai diktat che ci arrivano dalle passerelle di stagione, che propongono silhouettes, cromie, texture e accostamenti in puro stile Eighties. Volumi extra, stratificazioni di ruches baroccheggianti e tonalità vivissime si ritrovano nello stesso outfit in perfetto equilibrio contemporaneo come visto nella ...

Per salutare il 2020 col nostro abito migliore

