Il Covid non si ferma a Natale: 459 decessi e 19.037 nuovi contagiati (Di venerdì 25 dicembre 2020) Sono 19.037 i contagi da coronavirus resi noti in Italia oggi, 25 dicembre, secondo i dati contenuti nel bollettino della Protezione Civile diffuso dal ministero della Salute. Da ieri sono stati ... Leggi su globalist (Di venerdì 25 dicembre 2020) Sono 19.037 i contagi da coronavirus resi noti in Italia oggi, 25 dicembre, secondo i dati contenuti nel bollettino della Protezione Civile diffuso dal ministero della Salute. Da ieri sono stati ...

Adnkronos : #Covid, #HeatherParisi: 'Non mi vaccino' - Adnkronos : #Covid, #Guariniello: 'Chi non si vaccina può essere licenziato' - Linkiesta : Ogni giorno ne fanno una sempre più tragica Non hanno tracciato il covid, non hanno tamponato gli italiani e non h… - PonytaEle : RT @AlessandroCere7: In #Francia regna la fiducia. L’intenzione di vaccinare il popolo francese in caduta libera. Meno della metà della pop… - Paola30502511 : RT @RadioSavana: Heather Parisi: 'Io e la mia famiglia non faremo vaccino Covid perchè è fuor di dubbio che si tratta di un vaccino sperime… -