Il Covid ha ucciso il fotoreporter torinese Fabio Artesi

(Di venerdì 25 dicembre 2020) AGI - Grave lutto nel mondo del giornalismo. Stanotte è morto a 56 anni, fotografo molto conosciuto a Torino e provincia, nonché promotore di numerose iniziative benefiche nel territorio. A novembre, che non aveva patologie pregresse, era stato ricoverato perche' positivo al-19 e proprio una polmonite lo ha stroncato nella notte di Natale. Numerosi i messaggi di cordoglio provenienti dal mondo istituzionale e della stampa locale.era stato anche il fondatore della selezione calcistica dei giornalisti torinesi. Lascia la moglie Simona e la figlia Sonia.

