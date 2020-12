“Il concorso”, Keira Knightley femminista contro Miss Mondo (Di venerdì 25 dicembre 2020) Nel film "Il concorso" Keira Knightley si batte per l'emancipazione femminile mentre nel Mondo si sollevano sempre più voci contro le discriminazioni razziali. Siamo nel 1970 e le attiviste del Movimento di Liberazione delle Donne britannico escogitano un gesto plateale per protestare contro la mercificazione dei corpi durante la cerimonia di incoronazione di Miss Mondo. Proprio nell'anno in cui venne eletta la prima Miss di colore, che sfilava sul palco alla ricerca di visibilità e occasioni che fino ad allora erano negate alle donne nere.Sono proprio queste due prospettive apparentemente contrapposte che Philippa Lowthrope, già regista di alcuni episodi di "The Crown", mette in evidenza nel film. "Il concorso", ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 25 dicembre 2020) Nel film "Ilsi batte per l'emancipazione femminile mentre nelsi sollevano sempre più vocile discriminazioni razziali. Siamo nel 1970 e le attiviste del Movimento di Liberazione delle Donne britannico escogitano un gesto plateale per protestarela mercificazione dei corpi durante la cerimonia di incoronazione di. Proprio nell'anno in cui venne eletta la primadi colore, che sfilava sul palco alla ricerca di visibilità e occasioni che fino ad allora erano negate alle donne nere.Sono proprio queste due prospettive apparentemente contrapposte che Philippa Lowthrope, già regista di alcuni episodi di "The Crown", mette in evidenza nel film. "Il", ...

