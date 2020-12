“Il comunismo comincia così”. Trump attacca Twitter per la continua censura (Di venerdì 25 dicembre 2020) Washington, 25 dic – Donald Trump torna all’attacco: le elezioni sono truccate e Twitter che lo censura è l’inizio del comunismo. Un Natale differente quello del presidente degli Stati Uniti che si è prodotto in uno dei suoi bombardamenti a colpi di tweet. Il tycoon non si arrende mentre ormai appare praticamente impossibile ribaltare l’esito del voto e impedire che il suo rivale dem Joe Biden si insedi alla Casa Bianca, il prossimo 20 gennaio. Trump: “La frode elettorale non è una teoria cospirazionista, è un fatto” “La frode elettorale non è una teoria cospirazionista, è un fatto”. Trump rilancia le sue accuse di frode nelle ultime elezioni Usa 2020, in cui ha vinto Biden (come certificato dal Collegio elettorale). Il presidente uscente attacca nuovamente anche ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 25 dicembre 2020) Washington, 25 dic – Donaldtorna all’attacco: le elezioni sono truccate eche loè l’inizio del. Un Natale differente quello del presidente degli Stati Uniti che si è prodotto in uno dei suoi bombardamenti a colpi di tweet. Il tycoon non si arrende mentre ormai appare praticamente impossibile ribaltare l’esito del voto e impedire che il suo rivale dem Joe Biden si insedi alla Casa Bianca, il prossimo 20 gennaio.: “La frode elettorale non è una teoria cospirazionista, è un fatto” “La frode elettorale non è una teoria cospirazionista, è un fatto”.rilancia le sue accuse di frode nelle ultime elezioni Usa 2020, in cui ha vinto Biden (come certificato dal Collegio elettorale). Il presidente uscentenuovamente anche ...

E' molto pericoloso per il nostro paese. Il Congresso sa che questo è il modo in cui comincia il comunismo. La censura nella sua forma peggiore. Eliminate la sezione 230!", scrive Trump, prima di ...

