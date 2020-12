Il comune di Verona revoca la cittadinanza onoraria a Roberto Saviano (Di venerdì 25 dicembre 2020) E’ stata revocata la cittadinanza onoraria di Verona a Roberto Saviano. La decisione è stata presa dal Consiglio comunale di Verona in merito a una richiesta presentata dal consigliere comunale leghista Alberto Zelger, che commenta: “Saviano è diventato un personaggio provocatorio, irrispettoso dei suoi avversari politici”. Il Consiglio comunale di Verona decide di rompere con L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 25 dicembre 2020) E’ statata ladi. La decisione è stata presa dal Consiglio comunale diin merito a una richiesta presentata dal consigliere comunale leghista Alberto Zelger, che commenta: “è diventato un personaggio provocatorio, irrispettoso dei suoi avversari politici”. Il Consiglio comunale didecide di rompere con L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

