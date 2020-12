Il cardinale Bassetti: “Questo è il Natale più bello della mia vita” (Di venerdì 25 dicembre 2020) Per molti il Natale 2020 passerà alla storia come uno dei più brutti di sempre, tra emergenza sanitaria, crisi economica e distanziamento sociale. Per il cardinale Gualtiero Bassetti, invece, Questo è il Natale più bello. Lo ha dichiarato lo stesso monsignore, arcivescovo di Perugia, durante la celebrazione della tradizionale Messa del 24 dicembre. “Nonostante tutto quello che sta accadendo, posso dire che Questo diventa il Natale più bello della mia vita”, ha detto il cardinale, recentemente guarito dopo essere stato ricoverato in ospedale per Covid-19. “È davvero indescrivibile l’emozione con cui torno a celebrare la Santa Eucaristia nella nostra amata chiesa ... Leggi su tpi (Di venerdì 25 dicembre 2020) Per molti il2020 passerà alla storia come uno dei più brutti di sempre, tra emergenza sanitaria, crisi economica e distanziamento sociale. Per ilGualtiero, invece,è ilpiù. Lo ha dichiarato lo stesso monsignore, arcivescovo di Perugia, durante la celebrazionetradizionale Messa del 24 dicembre. “Nonostante tutto quello che sta accadendo, posso dire chediventa ilpiùmia”, ha detto il, recentemente guarito dopo essere stato ricoverato in ospedale per Covid-19. “È davvero indescrivibile l’emozione con cui torno a celebrare la Santa Eucaristia nella nostra amata chiesa ...

