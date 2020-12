Il calendario per garantire terapie domiciliari e gratuite a bambini disabili (Di venerdì 25 dicembre 2020) Il narratore Anton ?echov in un suo verso ci parlava de “l’indifferenza come di una morte precoce”, ma Carmen Manfellotto la responsabile di Anef (Accà nisciuno è fess’) Italia, il concetto lo combatte da 10 anni. Nel 2011 infatti con la sua associazione ha deciso di editare un calendario benefico “Dodici scatti contro l’indifferenza” – la locatdi Carmen Mion scelta è stata la sede dell’Accademia di Belle Arti diretta all’epoca delle foto da Giuseppe Gaeta – i proventi della cui vendita serviranno per garantire terapie domiciliari e gratuite a bambini disabili, ormai drasticamente ridotte o addirittura eliminate dalla sanità campana. Il calendario per il 2021 ha ambassador popolari e sensibili: la giornalista Claudia Mercurio, volto noto dei talkshow ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 25 dicembre 2020) Il narratore Anton ?echov in un suo verso ci parlava de “l’indifferenza come di una morte precoce”, ma Carmen Manfellotto la responsabile di Anef (Accà nisciuno è fess’) Italia, il concetto lo combatte da 10 anni. Nel 2011 infatti con la sua associazione ha deciso di editare unbenefico “Dodici scatti contro l’indifferenza” – la locatdi Carmen Mion scelta è stata la sede dell’Accademia di Belle Arti diretta all’epoca delle foto da Giuseppe Gaeta – i proventi della cui vendita serviranno per, ormai drasticamente ridotte o addirittura eliminate dalla sanità campana. Ilper il 2021 ha ambassador popolari e sensibili: la giornalista Claudia Mercurio, volto noto dei talkshow ...

