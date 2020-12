Il 2021 sarà l’anno di Dante: il ristorante che custodisce il suo ritratto più antico e tutti gli altri luoghi per celebrarlo 700 anni dopo la morte (Di venerdì 25 dicembre 2020) Tra poche settimane inizierà ufficialmente l’anno Dantesco, ovvero il periodo in cui si celebrano in varie parti d’Italia i 700 anni trascorsi dalla scomparsa del Sommo Poeta. Fino a ora non sono noti suoi autografi o oggetti che gli sono appartenuti in vita, per cui – sempre che le restrizioni ai movimenti dovute alla pandemia subiscano un graduale allentamento – l’omaggio potrà avvenire solo visitando alcuni luoghi Danteschi e cercando le “tracce” della sua esistenza sia come genio della letteratura, sia come uomo dal deciso impegno civile. Alcune mete sono irrinunciabili: come la sua tomba a Ravenna, dove si legge un epitaffio scritto in prima persona singolare, ma di cui molti attribuivano la paternità ad altri autori. Invece un documento custodito nell’Accademia Colombaria di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 dicembre 2020) Tra poche settimane inizierà ufficialmentesco, ovvero il periodo in cui si celebrano in varie parti d’Italia i 700trascorsi dalla scomparsa del Sommo Poeta. Fino a ora non sono noti suoi autografi o oggetti che gli sono appartenuti in vita, per cui – sempre che le restrizioni ai movimenti dovute alla pandemia subiscano un graduale allentamento – l’omaggio potrà avvenire solo visitando alcunischi e cercando le “tracce” della sua esistenza sia come genio della letteratura, sia come uomo dal deciso impegno civile. Alcune mete sono irrinunciabili: come la sua tomba a Ravenna, dove si legge un epitaffio scritto in prima persona singolare, ma di cui molti attribuivano la paternità adautori. Invece un documento custodito nell’Accademia Colombaria di ...

acmilan : ? @segafredoitalia will be our partner and Official Coffee for three seasons. Read more ?? - teatroallascala : La musica di Mozart sarà la protagonista del Concerto di Natale diretto da @MMariotti1979. In programma il Concerto… - matteosalvinimi : Bene assoluzione della #Raggi, noi gli avversari preferiamo batterli alle elezioni, non in Tribunale. Il 2021 sarà… - Retroguardia : 'Il 2021 sarà l’anno di Dante: il ristorante che custodisce il suo ritratto più antico e tutti gli altri luoghi per… - FQMagazineit : Il 2021 sarà l’anno di Dante: il ristorante che custodisce il suo ritratto più antico e tutti gli altri luoghi per… -

Ultime Notizie dalla rete : 2021 sarà Ctz addio: dal 2021 diventa «Btp short term». I nuovi titoli di Stato Corriere della Sera