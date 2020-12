Iacopo Melio ricoverato in ospedale per Covid: “Ho paura di morire, non è un’influenza” (Di venerdì 25 dicembre 2020) “Altro che influenza, ho paura di morire”. Lo scrive Iacopo Melio, attivista per i diritti civili e consigliere regionale della Toscana, ricoverato da oltre una settimana in ospedale dopo essere stato contagiato dal Covid-19. Melio, 28 anni, è affetto da una rara malattia genetica, la sindrome di Escobar, e ha voluto raccontare come sta vivendo questi giorni in ospedale. “La mia situazione è stabile ma non ancora sicura, resterò in ospedale finché sarà necessario per stare più tranquilli”, scrive sulla sua pagina Facebook. “Vi auguro un sereno Natale, nonostante il dolore e oltre ogni paura”, prosegue Melio. “Che questi giorni difficili possano portare a una maggiore consapevolezza, ... Leggi su tpi (Di venerdì 25 dicembre 2020) “Altro che influenza, hodi”. Lo scrive, attivista per i diritti civili e consigliere regionale della Toscana,da oltre una settimana indopo essere stato contagiato dal-19., 28 anni, è affetto da una rara malattia genetica, la sindrome di Escobar, e ha voluto raccontare come sta vivendo questi giorni in. “La mia situazione è stabile ma non ancora sicura, resterò infinché sarà necessario per stare più tranquilli”, scrive sulla sua pagina Facebook. “Vi auguro un sereno Natale, nonostante il dolore e oltre ogni”, prosegue. “Che questi giorni difficili possano portare a una maggiore consapevolezza, ...

