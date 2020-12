I vaccini anti-covid sono arrivati in Italia (Di venerdì 25 dicembre 2020) AGI - sono arrivate al passo del Brennero le prime dosi di vaccino destinate all'Italia. A bordo del furgone proveniente dal Belgio, 9.750 dosi del vaccino Pfitzer Biontech anti covid. È così partita l'operazione Eos, disposta dal ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, su richiesta del Commissario straordinario Domenico Arcuri e in stretta cooperazione con la sua struttura e con il ministero della Salute. In una prima fase i mezzi e gli aeromobili militari contribuiranno a distribuire le prime dosi, recapitandole a destinazione. L'Arma dei Carabinieri fornisce il servizio di scorta ai movimenti via terra. Le successive dosi di Pfizer, così come previsto dal piano vaccini, saranno consegnate direttamente dalla casa farmaceutica ai 300 siti di somministrazione individuati - si legge ancora - dalla ... Leggi su agi (Di venerdì 25 dicembre 2020) AGI -arrivate al passo del Brennero le prime dosi di vaccino destinate all'. A bordo del furgone proveniente dal Belgio, 9.750 dosi del vaccino Pfitzer Biontech. È così partita l'operazione Eos, disposta dal ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, su richiesta del Commissario straordinario Domenico Arcuri e in stretta cooperazione con la sua struttura e con il ministero della Salute. In una prima fase i mezzi e gli aeromobili militari contribuiranno a distribuire le prime dosi, recapitandole a destinazione. L'Arma dei Carabinieri fornisce il servizio di scorta ai movimenti via terra. Le successive dosi di Pfizer, così come previsto dal piano, saranno consegnate direttamente dalla casa farmaceutica ai 300 siti di somministrazione individuati - si legge ancora - dalla ...

