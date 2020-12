I dati della settimana sul coronavirus in Italia

SkyTG24 : #Covid19 I dati del Ministero della Salute - borghi_claudio : Ok, il Veneto ha il record di ospedalizzati dall'inizio della pandemia e non accenna a diminuire quindi capisco le… - elenabonetti : I dati Istat sul calo della natalità denunciano che l'Italia ha bisogno urgente di una prospettiva di speranza: que… - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE #Coronavirus | Pubblicati i dati odierni della regione #Molise #covid19 - rik_musmeci : @MarcoRizzoPC Verissimo. MA vi pongo questi dati del 2017: si ammalò di influenza il 9% della popolazione (ILI) qui… -

Ultime Notizie dalla rete : dati della

In Italia sono 19 le opere pagate con il Recovery, ma la Tirrenica non c'è. Finanziabili solo i lavori chiusi entro il 2026. L’“autostradina” sarà coperta lotto per lotto ...I numeri, in questo senso, sono impietosi: i bianconeri segnano un gol ogni 35' senza Dybala e uno ogni 64' con l'argentino in campo. Ci sono quindi due diverse versioni della Juve con l'argentino in ...