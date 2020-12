Highlights Miami Heat-New Orleans Pelicans 111-98: NBA 2020/2021 (VIDEO) (Di venerdì 25 dicembre 2020) Gli Highlights e le azioni salienti di Miami Heat-New Orleans Pelicans, match della notte NBA 2020/2021. I vice-campioni in carica vincono per 111-98 trascinati dalla superba serata al tiro di Duncan Robinson: per lui 23 punti frutto di un 7 su 13 dall’arco. Dall’altra parte non sono bastati 60 punti della coppia Ingram-Williamson (32+18), con NOLA che non è riuscita ad approfittare di un Jimmy Butler rimasto negli spogliatoi al termine dei primi due quarti a causa di un problema alla caviglia. IL RACCONTO DELLA PARTITA SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 25 dicembre 2020) Glie le azioni salienti di-New, match della notte NBA. I vice-campioni in carica vincono per 111-98 trascinati dalla superba serata al tiro di Duncan Robinson: per lui 23 punti frutto di un 7 su 13 dall’arco. Dall’altra parte non sono bastati 60 punti della coppia Ingram-Williamson (32+18), con NOLA che non è riuscita ad approfittare di un Jimmy Butler rimasto negli spogliatoi al termine dei primi due quarti a causa di un problema alla caviglia. IL RACCONTO DELLA PARTITA SportFace.

