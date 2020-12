Heather Parisi spiazza di nuovo tutti: “Non farò il vaccino, so che verrò emarginata” (Di venerdì 25 dicembre 2020) Roma, 25 dic – L’ex showgirl Heather Parisi spiazza di nuovo tutti annunciando su Instagram che non si sottoporrà al vaccino per il coronavirus. «Io e la mia famiglia non faremo il vaccino perché è fuor di dubbio che si tratta di un vaccino sperimentale di cui non si hanno avuto modo di vedere gli effetti nel breve, nel medio e nel lungo periodo», ha scritto a corredo di una fotografia postata due giorni fa sulla piattaforma social. View this post on Instagram A post shared by Heather Parisi ? (@Heather Parisi) Heather Parisi sa già che l’aspetta la gogna se rifiuta il vaccino La ballerina, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 25 dicembre 2020) Roma, 25 dic – L’ex showgirldiannunciando su Instagram che non si sottoporrà alper il coronavirus. «Io e la mia famiglia non faremo ilperché è fuor di dubbio che si tratta di unsperimentale di cui non si hanno avuto modo di vedere gli effetti nel breve, nel medio e nel lungo periodo», ha scritto a corredo di una fotografia postata due giorni fa sulla piattaforma social. View this post on Instagram A post shared by? (@sa già che l’aspetta la gogna se rifiuta ilLa ballerina, ...

Adnkronos : #Covid, #HeatherParisi: 'Non mi vaccino' - HuffPostItalia : Heather Parisi: 'Sarò derisa ed emarginata, ma non farò il vaccino' - Adnkronos : #HeatherParisi e il 'no' al #vaccino, la stoccata di Roberto Burioni - EuSilvy : RT @DarkLadyMouse: Nella querelle Lorella Cuccarini vs. Heather Parisi non mi sono mai schierata, e col senno di poi ho fatto benissimo. L… - cyberpanc : RT @Corriere: Heather Parisi: «Io e la mia famiglia non faremo il vaccino. So che sarò attaccata» -