Heather Parisi: "Io e la mia famiglia non ci vaccineremo" (Di venerdì 25 dicembre 2020) Dopo i recenti sondaggi che vedono 2 persone su 3 intenzionate a vaccinarsi, Heather Parisi va controcorrente: la starlette iconica degli anni '80-'90 ha deciso di non vaccinarsi. Heather ha scritto un post sul suo profilo instagram in cui dichiara: "Io e la mia famiglia non faremo il vaccino perché è fuor di dubbio che si tratta di un vaccino sperimentale di cui non si è avuto modo di vedere gli effetti nel breve, nel medio e nel lungo periodo". E prosegue: "In Cina sono stati vaccinati 1.5 milioni di persone su 1,4 miliardi. La risposta delle persone è molto tiepida per ammissione dello stesso governo". "A Hong Kong sarà disponibile forse a gennaio e forse verrà data la possibilità di scegliere quale vaccino" conclude. "Io sono per la libertà vaccinale (cosiddetto consenso informato) che è un diritto ...

