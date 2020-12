Grave lutto nel giornalismo: il noto fotoreporter Fabio Artesi è morto a 56 anni (Di venerdì 25 dicembre 2020) Fabio Artesi, noto fotoreporter di Venaria (Torino), ha smesso di lottare contro il Covid-19 la scorsa notte a soli 56 anni. Non ce l’ha fatta Fabio Artesi. Stanotte alle 4 il fotoreporter di Venaria ha smesso di lottare contro il Covid-19 e se ne è andato a soli 56 anni. Era stato ricoverato prima all’ospedale L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 25 dicembre 2020)di Venaria (Torino), ha smesso di lottare contro il Covid-19 la scorsa notte a soli 56. Non ce l’ha fatta. Stanotte alle 4 ildi Venaria ha smesso di lottare contro il Covid-19 e se ne è andato a soli 56. Era stato ricoverato prima all’ospedale L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

LisaLiveNLearn : (Vedi la vita... Le scrivo le mie disgrazie e non mi risponde niente, e oggi mi scrive che ha avuto un grave lutto… - infoitinterno : Grave lutto nel mondo del giornalismo: muore Beatrice Torrini - _SiGonfiaLaRete : Roberto #Baggio, grave lutto per il Divin Codino: si è spento il suocero Claudio - pirasemy : RT @ac_sorrentino: Grave lutto per #ValerioScanu: volato via all’antivigilia. Il mondo della musica piange con lui - a7042237ab0f466 : RT @ac_sorrentino: Grave lutto per #ValerioScanu: volato via all’antivigilia. Il mondo della musica piange con lui -

Ultime Notizie dalla rete : Grave lutto Grave lutto nel mondo del giornalismo: muore Beatrice Torrini Yeslife Frosinone, si sente male in carcere e poi muore in ospedale: la famiglia presenta una denuncia

Muore in ospedale in circostanze sospette, la famiglia vuole che venga fatta chiarezza. Si tratta di Davide Pacifici, 43 anni, di Frosinone. La famiglia dell'uomo era già ...

Torino, morto a 56 anni per Covid il fotoreporter Fabio Artesi

Il mondo del giornalismo, in particolare quello torinese, è in lutto. La notte scorsa è morto per il Covid ... la bambina scomparsa in seguito a una grave malattia rimasta ancora oggi senza un nome.

Muore in ospedale in circostanze sospette, la famiglia vuole che venga fatta chiarezza. Si tratta di Davide Pacifici, 43 anni, di Frosinone. La famiglia dell'uomo era già ...Il mondo del giornalismo, in particolare quello torinese, è in lutto. La notte scorsa è morto per il Covid ... la bambina scomparsa in seguito a una grave malattia rimasta ancora oggi senza un nome.