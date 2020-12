Grande Fratello Vip, Giuliano prende le distanze da Rosalinda Cannavò, la rivelazione di Alfonso Signorini (Di venerdì 25 dicembre 2020) Il conduttore del Grande Fratello Vip svela: "Le confessioni di Rosalinda hanno colpito l'orgoglio di Giuliano". Leggi su comingsoon (Di venerdì 25 dicembre 2020) Il conduttore delVip svela: "Le confessioni dihanno colpito l'orgoglio di".

AGCOMunica : #agcom Nota su #televoto Grande Fratello Vip #GFvip #GrandeFratello - davidefaraone : Ma il portavoce del Presidente del Consiglio che invia la geolocalizzazione dalla Libia da una base segreta l’ha ca… - trash_italiano : #GFVIP, Cristiano Malgioglio parla dei contratti: 'tu quante puntate hai?', la regia stacca ma è bufera - stelena97 : Comunque i più esagerati di tutti siamo noi qua fuori,ma guardiamoci il grande fratello per svagarci non per farci… - smirksandcurls : Comunque io ci speravo sul serio che Giulia si facesse un grande fratello come “singola”, anche perché adesso la co… -