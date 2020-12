Gran Bretagna, Oxford ha “sottodosato” accidentalmente il vaccino nel corso della sperimentazione (Di venerdì 25 dicembre 2020) Londra, 25 dic – L’università di Oxford ha accidentalmente sottodosato i partecipanti alla sua sperimentazione sul vaccino contro il coronavirus a causa di un errore di misurazione da parte dei ricercatori. La notizia è emersa oggi. Oxford sui vaccini non si è “fidata” dell’Italia A maggio, gli scienziati che hanno condotto la sperimentazione hanno introdotto un controllo di qualità su una consegna di vaccini arrivati ??da un produttore in Italia e hanno scoperto che le sostanze chimiche erano più potenti di quanto l’università avesse previsto. Lo rivela un report dell’agenzia Reuters. L’azienda italiana IRBM / Advent ha insistito sul fatto che il lotto K.0011 conteneva la corretta concentrazione di vaccino dopo averlo controllato utilizzando un test ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 25 dicembre 2020) Londra, 25 dic – L’università dihai partecipanti alla suasulcontro il coronavirus a causa di un errore di misurazione da parte dei ricercatori. La notizia è emersa oggi.sui vaccini non si è “fidata” dell’Italia A maggio, gli scienziati che hanno condotto lahanno introdotto un controllo di qualità su una consegna di vaccini arrivati ??da un produttore in Italia e hanno scoperto che le sostanze chimiche erano più potenti di quanto l’università avesse previsto. Lo rivela un report dell’agenzia Reuters. L’azienda italiana IRBM / Advent ha insistito sul fatto che il lotto K.0011 conteneva la corretta concentrazione didopo averlo controllato utilizzando un test ...

marattin : Quell’anno di Erasmus in Gran Bretagna (a Birmingham, 1998-99) fu un momento cruciale nella mia formazione e nella… - Agenzia_Ansa : #Covid un caso di variante inglese a Loreto senza contatti con la Gran Bretagna. Si tratta di una persona che si er… - Corriere : Brexit: Erasmus, studio e lavoro. Che cosa cambia per gli italiani dal 1° gennaio 2021:... - xblunotte : RT @SANDOKA01862048: BREXIT DEAL???? La Gran Bretagna lascerà questo circo di buffoni, strozzini e usurai chiamato Unione Europea. E lo farà… - catepao : RT @marattin: Quell’anno di Erasmus in Gran Bretagna (a Birmingham, 1998-99) fu un momento cruciale nella mia formazione e nella mia vita.… -