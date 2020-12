Governo | dalla sfida del Covid al duello con Renzi | il 2020 di Conte 8

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 25 dicembre 2020) (Adnkronos) – La fase tre muove i passi in un clima incandescente, mentre cadono i divieti di spostarsi da una regione e l’altra, milioni di famiglie tornano finalmente ad abbracciarsi. Nasce, accompagnato da mille polemiche, il comitato dei tecnici guidato da Vittorio Colao einaugura a Villa Pamphilj gli Stati Generali dell’Economia per avviare un confronto a 360 gradi sul Recovery plan. Le forze di opposizione decidono di disertare l’appuntamento, bollandolo come una mera passerella mediatica per il premier. L'articolo proviene da Ildenaro.it.