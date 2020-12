Governo | dalla sfida del Covid al duello con Renzi | il 2020 di Conte 3

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 25 dicembre 2020) (Adnkronos) - Il 31 gennaio segna l'inizio dell'incubo. Il Cdm vara lo stato di emergenza sanitaria per sei mesi per il rischio legato alla diffusione del, il virus che ha messo in ginocchio la Cina. Ma al netto dei contraccolpi economici, già avvertiti soprattutto nel nord Italia, il nemico appare lontano, non è ancora tra noi. Lo sono al contrario i dissidi e i contrasti che animano ile chefatica a tenere a bada. Ad agitare le acque è ancora una volta l'ex premier e leader di Iv, Matteo: il 13 febbraio il Consiglio dei ministri vara la riforma del processo penale, assenti le due ministreani Teresa Bellanova e Elena Bonetti, in segno di disaccordo con la riforma della prescrizione targata Bonafede e al centro di un lungo braccio di ferro che ha visto battagliare anche ...