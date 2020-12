(Di venerdì 25 dicembre 2020) (Adnkronos) – La fine dell’anno è contraddistintabattaglia sul Mes, il braccio di ferro innescato da Matteosul Recovery Fund che torna a far tremare il, le misure di Natale con un lockdown a ‘singhiozzo’, perché la terza ondata appare dietro l’angolo e occorre stringere i denti per superare l’ultimo miglio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

ladyonorato : Trib. Roma, Sez. 6° Civile, ord. n. 45986/2020 R.G. del 16 dicembre 2020: i Dpcm adottati dal Governo durante l’eme… - Capezzone : +++Ieri a ?@QRepubblica? #quartarepubblica+++ CLIPPINO 2 (grazie a ?@strange_days_82?) Governo scollegato dalla rea… - RadioRadicale : Mentre si approvano finanziamenti per molti settori colpiti dalla #pandemia, bocciato l'emendamento alla… - TV7Benevento : Governo: dalla sfida del Covid al duello con Renzi, il 2020 di Conte (13)... - TV7Benevento : Governo: dalla sfida del Covid al duello con Renzi, il 2020 di Conte (12)... -

Ultime Notizie dalla rete : Governo dalla

Governo

Roma, 25 dic. (Adnkronos) - Una nave nella tempesta. E' l'immagine che forse descrive meglio di qualunque altra il 2020 del premier Giuseppe Conte, ...Roma, 15 giu. (askanews) - Il Pd si lecca le ferite per la sconfitta ai ballottaggi delle elezioni comunali mentre esultano Forza Italia e Lega che tornano al governo in alcune città importanti come V ...