Gli eroi del Natale: tutto quello che c'è da sapere sul film d'animazione (Di venerdì 25 dicembre 2020) Gli eroi del Natale: trama, personaggi e streaming Questa sera, venerdì 25 dicembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Gli eroi del Natale (The Star: The Story of the First Christmas), film d'animazione statunitense del 2017, diretto da Timothy Reckart. Basato su un'idea di Tom Sheridan, scritto da Carlos Kotkin e Simon Moore, racconta la Natività attraverso il punto di vista dell'asino del presepe e di altri animali. Ma vediamo insieme tutte le informazioni. Trama A Nazareth la giovane Maria è visitata da un angelo che le rivela che sarà madre del Messia. Un gerboa di nome Abby ascolta e rivela agli altri animali che una stella annuncerà l'evento. Sei mesi dopo, un giovane asino fugge dalla macina dove lavora grazie all'aiuto di suo padre e dell'amico colombo Dave. Ferito ad una ...

