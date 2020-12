Gli auguri dei leader del centrodestra. Meloni, selfie col presepe: “Possiamo cambiare le cose” (Di venerdì 25 dicembre 2020) “È nato in una mangiatoia il bimbo che ha cambiato il mondo. Per insegnarci proprio questo: ovunque siamo, chiunque siamo, Possiamo cambiare le cose. E ogni cosa può essere cambiata. Buon Santo Natale a ciascuno di voi e alle persone che amate”. Con questo post, su Fb, Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, ha rivolto i suoi auguri natalizi, nel giorno della nascita di Gesù Bambino, simbolo e orgoglio della tradizione cattolica a cui la destra fa riferimento. La Meloni, ieri, aveva postato un video in difesa dei ristoratori delusi dalle elemosine del governo. Gli auguri di Berlusconi e Salvini Un simbolo più laico, l’albero di Natale, con il cagnolino Dudù in bella evidenza, è la scelta di Silvio Berlusconi, leader di Forza ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 25 dicembre 2020) “È nato in una mangiatoia il bimbo che ha cambiato il mondo. Per insegnarci proprio questo: ovunque siamo, chiunque siamo,le. E ogni cosa può essere cambiata. Buon Santo Natale a ciascuno di voi e alle persone che amate”. Con questo post, su Fb, Giorgiadi Fratelli d’Italia, ha rivolto i suoinatalizi, nel giorno della nascita di Gesù Bambino, simbolo e orgoglio della tradizione cattolica a cui la destra fa riferimento. La, ieri, aveva postato un video in difesa dei ristoratori delusi dalle elemosine del governo. Glidi Berlusconi e Salvini Un simbolo più laico, l’albero di Natale, con il cagnolino Dudù in bella evidenza, è la scelta di Silvio Berlusconi,di Forza ...

