Giovanna Civitillo fa una dedica d’amore ad Amadeus: arriva il commento di Tiziano Ferro (Di venerdì 25 dicembre 2020) Giovanna Civitillo pubblica sul suo profilo una foto con il marito, piena di amore e gioia e aggiunge una dedica d’amore ad Amadeus, che viene commentata da Tiziano Ferro. Sempre più innamorati, sempre più uniti e il Natale è solo una nuova occasione per riconfermare il sentimento che Giovanna Civitillo prova per il marito, così L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 25 dicembre 2020)pubblica sul suo profilo una foto con il marito, piena di amore e gioia e aggiunge unaad, che viene commentata da. Sempre più innamorati, sempre più uniti e il Natale è solo una nuova occasione per riconfermare il sentimento cheprova per il marito, così L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

zazoomblog : Giovanna Civitillo e il regalo speciale di Amadeus per Natale – FOTO - #Giovanna #Civitillo #regalo #speciale - gossipblogit : Amadeus e Giovanna Civitillo: “Natale 2020 in famiglia, faremo solo regali ai bambini” - zazoomblog : “Amadeus ci controlla”: Giovanna Civitillo prende in giro suo marito – FOTO - #“Amadeus #controlla”: #Giovanna - Giage90 : Dai ragazzi, lo aveva confermato Giovanna Civitillo... Secondo voi non lo sapeva già? Dai su. #ISolitiIgnoti - LancellottiFabi : Odio Giovanna Civitillo -