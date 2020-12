Giorgio Mastrota che fine ha fatto? Che cosa fa oggi il Signore delle televendite (Di venerdì 25 dicembre 2020) Giorgio Mastrota che fine ha fatto? Era il Re delle televendite ma da qualche anno a questa parte è sparito dal piccolo schermo degli italiani, cambiando, per quanto è possibile, vita. Getty ImagesGiorgio Mastrota è stato uno dei volti simbolo degli anni 90?. Tutti, almeno una volta nella vita, si sono ritrovati a vedere qualche sua televendita, dove assicurava che quello era l’ultimo giorno dell’anno per godere di un’irripetibile offerta che sarebbe poi stata ripresentata anche il giorno dopo. Inizia la sua carriera grazie al concorso del Più bello d’Italia, Giorgio si fa notare sul piccolo schermo degli italiani abbastanza rapidamente: conduce programmi, recita in un numerosi progetti televisivi per poi sbarcare nel magico mondo ... Leggi su instanews (Di venerdì 25 dicembre 2020)cheha? Era il Rema da qualche anno a questa parte è sparito dal piccolo schermo degli italiani, cambiando, per quanto è possibile, vita. Getty Imagesè stato uno dei volti simbolo degli anni 90?. Tutti, almeno una volta nella vita, si sono ritrovati a vedere qualche sua televendita, dove assicurava che quello era l’ultimo giorno dell’anno per godere di un’irripetibile offerta che sarebbe poi stata ripresentata anche il giorno dopo. Inizia la sua carriera grazie al concorso del Più bello d’Italia,si fa notare sul piccolo schermo degli italiani abbastanza rapidamente: conduce programmi, recita in un numerosi progetti televisivi per poi sbarcare nel magico mondo ...

Darix2004Darix : #GFVIP Il vero protagonista del gf è Giorgio Mastrota! È impossibile guardare la diretta con 20 ore nette di pubblicità. - seaintothestorm : questi in corea del sud hanno i bts e noi invece giorgio mastrota con Eminflex #SBSGayoDaejun2020 - eljardinero1782 : @Asabob20 @AndreaInterNews @DisneyPlusIT Quindi hai smesso di fare il calciatore, per diventare un novello Giorgio… - bluevato : In Corea passano le pubblicità dei Bangtan con le poltrone massaggianti come fossero caramelle, noi qui ci becchiam… - davided81 : Avremo così tanti vaccini a disposizione che spero partano le televendite di Giorgio Mastrota per farci decidere qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgio Mastrota Giorgio Mastrota che fine ha fatto? Che cosa fa oggi il Signore delle televendite instaNews "La Pupa e il Secchione e viceversa": quando Scalzi e Stefano trionfavano al reality di Italia 1

Fuochi d'artificio e spogliarelli per il finale dell'ultima stagione de "La Pupa e il Secchione e viceversa". A vincere l'edizione 2020 del docureality di Italia 1, condotto da Paolo Ruffini, è stata ...

San Marino. Alza la cornetta, Marco Gatti ti aspetta!

È partita la svendita dell'antica Repubblica: secondo Ranfo, da segretario di Stato per le Finanze a nuovo Giorgio Mastrota il passo è breve ...

Fuochi d'artificio e spogliarelli per il finale dell'ultima stagione de "La Pupa e il Secchione e viceversa". A vincere l'edizione 2020 del docureality di Italia 1, condotto da Paolo Ruffini, è stata ...È partita la svendita dell'antica Repubblica: secondo Ranfo, da segretario di Stato per le Finanze a nuovo Giorgio Mastrota il passo è breve ...